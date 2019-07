Ex-Kanzler Soko Ibiza ermittelt in der Schredderaffäre

Facebook

© APA/Hans Punz

Ein enger Vertrauter des Bundeskanzlers sucht wenige Tage vor dem Misstrauensantrag mit fünf Druckerfestplatten unter dem Arm die Firma Reißwolf auf, die auf die systematische Vernichtung von Akten und Datenträgern spezialisiert ist. Er gibt sich mit falschen Namen aus, besteht darauf, dass die Speicherplatten in seiner Anwesenheit dreifach geschreddert werden, hinterlässt aber seine richtige Telefonnummer, seine Mail- und Postadresse. Weil die Rechnung in Höhe von 76 Euro nicht rechtzeitig beglichen wird, wird die Polizei eingeschaltet. Am letzten Donnerstag wird er von Beamten an seinem Arbeitsplatz in der ÖVP-Zentrale abgeholt, auch seine Wohnung wird durchsucht. Fündig wird man nicht, mit leeren Händen ziehen die Beamten ab. Der Mitarbeiter hätte mit dem Kanzler ins Silicon Valley mitfliegen sollen, nun ist er auf Urlaub.

Weil der dubiose Vorgang wenige Tage nach Auftauchen des Ibiza-Videos geschehen ist, nimmt sich die „Soko Ibiza“ der Causa an. Nach wie vor sind die Hintergründe des denkwürdigen Abends auf der Balearen-Insel unklar, die ÖVP behauptet, die SPÖ stünde dahinter, es könnte aber auch anders sein. Dass die Koalition mit der FPÖ beendet und Herbert Kickl als Innenminister in die Wüste geschickt wurde, hat der ÖVP nicht geschadet. im Gegenteil: Die ÖVP steuert auf ein Ergebnis um die 35 Prozent zu.

Dass Datenträger geschreddert worden sind, stellt man in der ÖVP-Zentrale gar nicht in Abrede. ÖVP-Chef Sebastian Kurz spricht am Rande seines Besuchs im Silicon Valley von einem „üblichen Vorgang“. Auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sieht es ähnlich: „Die Löschung bestimmter sensibler, nicht dem Bundesarchivgesetz unterliegender Daten entspricht der üblichen Praxis bei Regierungswechseln.“ Nicht üblich ist, dass ein Kurz-Mitarbeiter inkognito beim Schredderspezialisten der Republik vorbeigeschaut hat - und man das Löschen nicht den IT-Spezialisten des Kanzleramts überlassen hat.

In der ÖVP tischt man die Erklärung auf, dass man „auf Nummer sicher gehen“ wollte, gebe es doch im Kanzleramt immer noch „rote Netzwerke“. Verwiesen wird auf das berüchtigte Strategiepapier über die türkise Machtübernahme in der ÖVP, das den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Damals dürfte, so die Vermutung, die Speicherplatte eines Druckers in falsche Hände gefallen sein. Angeblich war der Termin bei den externen Schredderspezialisten mit den IT-Experten im Kanzleramt abgesprochen. „Die Kollegen waren nicht glücklich darüber“, so ein Insider, um dem hinzuzufügen: „So oder so wären die Speicherplatten geschreddert worden.“

Eine ehemalige Mitarbeiterin im Kanzleramt weiß zu erzählen, dass sie vor ihrem Abgang alle Mails gelöscht hatte, nach Monaten wegen einer offenen Frage im Kanzleramt vorstellig geworden ist – und zur Klärung der Causa von einem IT-Spezialisten alle Mail wieder hergestellt wurden.

Schreddern üblich. Peter Bußjäger, Universitätsprofessor für Verwaltungslehre, verweist auf das Bundesarchivgesetz, das Präsidenten, Kanzler, Minister verpflichtet, beim Ausscheiden aus der Politik das wichtigste Schriftgut dem Staatsarchiv zu übergeben. Was wichtig ist, lässt das Gesetz offen. „Es ist unklar, was man dem Archiv übergibt und was geschreddert wird“, so Bußjäger. „Schreddert man zu wenig, erstickt das Archiv in Aktenmaterial. Schreddert man zu wenig, wird der Nachwelt was vorenthalten.“ Die Unterlagen werden dem Staatsarchiv versiegelt übergeben und dürfen erst nach 25 Jahren geöffnet werden. Übrigens: Kickl hat seine Kisten übergeben, bei Kurz wartet man noch.