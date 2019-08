Facebook

Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache bei ihrem Ibiza-Aufenthalt. © APA/HARALD SCHNEIDER

Die FPÖ, nun wieder in Opposition, entdeckt nach und nach das Instrument parlamentarischer Anfragen an die Regierungsmitglieder wieder. Besonders aktiv war kürzlich Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein: Wollte er zunächst noch wissen, wie Informationen über das Kabinett von Ex-Innenminister Herbert Kickl an "Addendum" und "Standard" gelangt waren, drehen sich weitere Anfragen Jeneweins um die Ibiza-Affäre - und eine angebliche Verwicklung von Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT):