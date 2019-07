Die SPÖ, in den Sozialen Medien lange abgeschlagen hinter ÖVP und FPÖ, steckte alleine in den letzten 30 Tagen fast 110.000 Euro in die Facebook-Seiten von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und der Partei selbst.

© Screenshot/Facebook

Die SPÖ galt unter Österreichs größeren Parteien bisher als die schwächste in der Kommunikation via der Sozialen Medien: Während sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz und der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit jeweils um die 800.000 Likes ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den reichweitenstärksten Politiker-Account lieferten, lag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch vor kurzem unter 100.000 Likes - was auch der Tatsache geschuldet war, dass die anderen beiden Parteien über Jahre in die Präsenz ihrer Aushängeschilder investiert hatten.