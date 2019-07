Die Lage am Persischen Golf eskaliert weiter. Am Donnerstag erklärte US-Präsident Trump, ein US-Schiff habe eine iranische Drohne zerstört. Es habe sich um einen Akt der Verteidigung gehandelt.

Säbelrasseln am Golf

Ein Tanker in der Straße von Hormuz © AP

Die Mannschaft eines US-Marineschiffs hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Straße von Hormuz eine iranische Drohne zerstört. Die Drohne sei dem Schiff sehr nahe gekommen und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht, sagte Trump am Donnerstag. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden.

Das US-Außenministerium fordert vom Iran die umgehende Freigabe eines im Arabischen Golf gestoppten Öltankers. "Die USA verurteilen entschieden die wiederholten Schikanen gegen Schiffe durch das Marine Korps der Islamischen Revolutionsgarden", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die gesetzwidrigen Aktivitäten müssten sofort eingestellt werden.

Zuvor hatte Großbritannien vom Iran Aufklärung über die Beschlagnahmung des Öltankers verlangt. Eine Regierungssprecherin forderte die Islamische Republik zudem auf, zur Deeskalation in der Region beizutragen. Ein Regierungssprecher in London sagte, der gestoppte Tanker fahre nicht unter britischer Flagge.

Der Iran hat einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben den Tanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl in der Nähe der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag.

Auf "Sepah News", der offiziellen Website der Revolutionsgarden, hieß es, das Schiff sei am 14. Juli südlich der iranischen Insel Larak in der Meerenge von Hormus festgesetzt worden. Zum Namen und zur Herkunft des Tankers machten die Garden keine Angaben. Weitere Details wollen die Revolutionsgarden in Kürze mitteilen.