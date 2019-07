Im März reiste FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky gemeinsam mit Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp in die spanische Exklave Ceuta. Das Verteidigungsministerium lehnte eine Bitte Nepps auf Begleitung ursprünglich ab - Minister Kunasek entschied dann anders.

Vilimsky und Nepp in Spanien

© FPÖ

Ende März, zwei Monate vor der EU-Wahl, reiste FPÖ-Spitzenkandidat und -Generalsekretär Harald Vilimsky gemeinsam mit seinem Parteifreund Dominik Nepp, Wiener Vizebürgermeister, in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Aus Ceuta, wo immer wieder Migranten versuchen, die massiven Grenzbefestigungen zu überwinden, um auf EU-Boden zu kommen, brachte Vilimsky unter anderem einen Blogbeitrag - "Der Zaun von Ceuta ist das Symbol dafür, dass wir Europäer unsere Grenzen nicht mehr offen halten wollen" - sowie Medienberichte mit, etwa in der "Krone".