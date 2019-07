Interview zum Klimavolksbegehren"Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze mehr"

Facebook

© Akos Burg

Katharina Rogenhofer hat im Mai die Leitung des Klimavolksbegehrens von der Grünen Helga Krismer übernommen. Die 25-Jährige hat in Wien und Oxford Biologie und Naturschutz studiert und war eine der Initiatorinnen von „Fridays for Future“ in Österreich. Über den Sommer wird das Volksbeghren Infrastruktur aufbauen, im Herbst sollen Unterstützungserklärungen gesammelt werden.