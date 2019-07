Um rund 1,6 Millionen Euro bewarb die damalige Digitalisierungsministerin die "Digitales Amt"-App. Die Neos kritisieren, dass zwei Drittel davon in Printmedien inseriert wurden.

Die damalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bei der Präsentation des "Digitalen Amts". © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die ehemalige Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck hat die im März präsentierte digitale Amtswege-App um rund 1,1 Millionen Euro in Printmedien beworben - in Onlinemedien dagegen nur um rund 490.000 Euro. Das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Schramböcks Nachfolgerin Elisabeth Udolf-Strobl an die Neos hervor.