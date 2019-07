Facebook

Van der Bellen ©

Angesichts des zunehmend hitziger werdenden Wahlkampfs richtet Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnende Worte an die politischen Kontrahenten. „Alle Parteien sollten sich bewusst sein, dass die Dialogfähigkeit nicht unter die Räder kommt“, erklärte Van der Bellen in einem Pressegespräch am Dienstag mit den österreichischen Medien. Nach den Wahlen am 29. September werde man „wieder miteinander reden“ müssen. Die Dialogfähigkeit sollte „aufrechterhalten“ bleiben.