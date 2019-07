Vor Neuregelung Haselsteiner überweist Neos noch schnell 300.000 Euro

Am Donnerstag hat das neue Verbot von Partei-Großspenden den Bundesrat passiert, es wird noch diese Woche in Kraft treten. Bevor jeder einzelne Spender maximal 7.500 Euro geben darf, greift Unternehmer Hans Peter Haselsteiner noch einmal tief in die Tasche.