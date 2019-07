Kanzlerin Brigitte Bierlein soll beim EU-Gipfel in Brüssel darauf gedrängt haben, dass sich nicht nur Männer alle EU-Topjobs angeln.

Bierlein

Sie wolle nur verwalten, nicht gestalten. So lautet in etwa der Slogan, dem sich Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein verschrieben hat. Ihre Aufgabe sei es, die Republik bis zur Bildung einer neuen Regierung mit ruhiger Hand krisensicher bis in den Spätherbst zu bringen. Eigene politische Initiativen? Fehlanzeige. Das sehe das Portfolio einer Interimsregierung nicht vor.