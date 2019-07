Facebook

Neos-Chefin Meinl-Reisinger © APA/ROBERT JAEGER

Der zweite Sitzungstag im Nationalrat begann am Mittwoch mit einem emotionalen Wortgefecht zum Thema Parteienfinanzierung. Abgeordnete von SPÖ und FPÖ schossen scharf gegen die ÖVP, die sich gegen die geplante Reform ausgesprochen hatte. Vertreter der ÖVP unterbrachen diese Reden daraufhin immer wieder mit sichtlich verärgerten Zwischenrufen. Vor allem die Rolle des Rechnungshofes in der Prüfung der Parteifinanzen sorgte für emotionale Wortgefechte. Der Beschluss wird im Anschluss an die Diskussion fallen, ÖVP und Neos werden nicht zustimmen.