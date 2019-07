Liste ''Jetzt'' vor Auflösung?Zadic will für Grüne antreten, vier Abgeordnete wollen gar nicht mehr

Facebook

Jetzt-Abgeordnete Alma Zadic will im September für die Grünen kandidieren. © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Jetzt-Abgeordnete Alma Zadic will bei der Nationalratswahl nicht mehr auf der Liste von Peter Pilz kandidieren, sondern bei den Grünen. Wie die Juristin und erste Abgeordnete mit ex-jugoslawischen Wurzeln am Dienstag via Facebook bekanntgegeben hat, bewirbt sie sich am Samstag um einen Platz auf der grünen Bundesliste.