''Die passen nicht zu uns''Besuch in einer Gemeinde, die einer muslimischen Familie den Hauskauf untersagen will

Die Gemeinde Weikendorf im Weinviertel will einer Familie den Hauskauf verweigern – wegen ihrer Religion. Besuch in einem Ort, dem Aufmerksamkeit gar nicht recht ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Ortsteil Dörfles in Weikendorf wollte sich die muslimische Familie ein Haus kaufen. © Akos Burg

Wenn es Tag ist, scheint die 2000-Seelen-Gemeinde Weikendorf in Niederösterreich zu schlafen. Die Fenster der gepflegten, bunt gestrichenen Häuschen, die von perfekt getrimmten Grünflächen umarmt werden, verbergen sich hinter schweren Rollläden. Sie werden erst am Abend hochgezogen, wenn die Pendler aus der per S-Bahn in 25 Minuten zu erreichenden Hauptstadt Wien oder den umliegenden Ortschaften zurückkehren.