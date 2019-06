Überraschende Wendung Heeresschau am Heldenplatz findet nun doch statt

Überraschende Wende im Tauziehen um die Leistungsschau: Finanzminister sichert Verteidigungsminister die Mittel für Event in verkleinertem Ausmaß am Nationalfeiertag im Herbst zu.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Der Bericht der Kleinen Zeitung, dass die für den Nationalfeiertag geplante Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz vom Verteidigungsminister aus budgetären Gründen abgesagt werden soll, hat die Bundesregierung in den letzten Tage in Hektik versetzt. Nach einigem Hin und Her und so manchen Verstimmungen konnten nun doch eine Lösung gefunden.