Bundesheer Ein Minister, der aus der Reihe tanzt

THOMAS STARLINGER © APA/HANS PUNZ

im Kanzleramt verfinsterten sich die Blicke, als man am Mittwoch früh die Kleine Zeitung aufschlug. Verteidigungsminister Thomas Starlinger hatte exklusiv verkündet, dass die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag am Heldenplatz abgesagt wird. „Man hätte uns vorher informieren können“, klagt man am Ballhausplatz. Schon letzte Woche hatte der neue Minister für Irritationen gesorgt, weil er in überaus dramatischen Formulierungen („haben nicht einmal das Geld für die Pickerl der Heeres-Lkw“) das Bundesheer als schrottreife Konkursmasse abgetan hatte. Und so die Philosophie der Übergangsregierung, den Staat bis zu den Wahlen solide zu verwalten und medial jede Schlagzeilen zu meiden, konterkariert hatte.