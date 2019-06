In Schlosshotel in Salzburg

In einem Schlosshotel am Mattsee in Salzburg präsentiert die FPÖ heute ihre Bundesliste für die bevorstehende Nationalratswahl im September. Mit dabei werden unter anderem der designierte Parteiobmann Norbert Hofer sein, auch Klubobmann Herbert Kickl hat sich angesagt. Die beiden Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker stehen ebenfalls auf der Gästeliste.