Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eduard Müller © HBF/BMöDS

Finanzminister Eduard Müller drängt wie sein Vorgänger Hartwig Löger auf einen strikten Budgetvollzug, andernfalls werde der – noch von der türkis-blauen Vorgängerregierung für 2019 geplante – Überschuss nicht zu erreichen sein.

Zwar habe sich die Budget besser entwickelt als geplant. 2018 war das Haushaltsergebnis um 1,1 Milliarden Euro besser als geplant. Von Jänner bis April 2019 lagen die Ausgaben deutlich unter der Inflation. Im Zuge des Heta-Vergleichs überwies Bayern 1,226 Milliarden an die Republik.

Am 2. Juli will aber der Nationalrat einige Entscheidungen, die ins Geld gehen, fällen, einschließlich der auch von der ÖVP mitgetragene Valorisierung der Pflege. Zuletzt hatte Müller die Mehrausgaben mit 100 Millionen beziffert. „Alle Anstrengungen sollten dahin gehen, dass wir den für 2019 angepeilten Überschuss halten können“. so Müller zur Kleinen Zeitung.