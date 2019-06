Kein Geld Verteidigungsminister bläst Leistungsschau am Nationalfeiertag ab

Erstmals seit fast 25 Jahren bleibt der Heldenplatz am heurigen Nationalfeiertag verwaist. Wegen der budgetären Engpässe entfällt die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufmarsch zum Nationalfeiertag ©

Die budgetären Engpässe beim Bundesheer bleiben nicht ohne Folgen für die jährlichen Feiern zum Nationalfeiertag. Nach Informationen der Kleinen Zeitung wird die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres am 26. Oktober am Heldenplatz im heurigen Jahr ersatzlos gestrichen. Nur die Angelobung der Rekruten sowie die Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten finden statt. Die Airpower Anfang September im Aichfeld stand kurz vor der Absage, bleibt aber vom Streichkonzert unberührt.