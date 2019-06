Die Hoffnung der Tabakgegner, dass der Verfassungsgerichtshof die umstrittene Raucherreglung kippt, hat sich nicht erfüllt. Nun liegt der Ball bei der Politik. Die ÖVP kann sich neuerdings ein Rauchverbot in der Gastronomie vorstellen.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Mit einer Überraschung wartet der Verfassungsgerichtshof auf. Die von mehreren Parteien beeinspruchte Raucherregelung in Lokalen ist verfassungskonform und muss nicht geändert werden.

So hat etwa die Wiener Landesregierung einen Einspruch erhoben. Der Antrag wurde damit begründet, dass diese Bestimmungen gegen mehrere Grundrechte verstoßen würden, gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Recht auf Achtung des Privatlebens sowie das Recht auf Leben. Im Besonderen machte die Wiener Landesregierung eine Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern verschiedener Betriebe sowie eine Verletzung des Vertrauensschutzes der Gastronomen geltend.

In Bezug auf den Arbeitnehmerschutz hält der VfGH in einer Aussendung, die der Kleinen Zeitung vorliegt, fest, dass die Rechtsordnung in vielfachem Zusammenhang menschliche Verhaltensweisen akzeptiert, die auf die eine oder andere Weise negative Auswirkungen für andere Menschen oder die Allgemeinheit haben können, Der Gesetzgeber bewerte den Freiheitsgewinn höher als die nachteiligen Folgen.



Als sachlich begründbar erachtet der VfGH auch die bekämpfte Unterscheidung zwischen kleinen Gastronomiebetrieben, die vom Rauchverbot ausgenommen sind, und größeren Betrieben, die verpflichtet sind, einen rauchfreien Hauptraum einzurichten. Auch das Bedenken hinsichtlich des Vertrauensschutzes von Gastronomen teilt der VfGH nicht. Ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie lasse sich auch nicht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ableiten, wo die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und auf Leben gewährleistet werden. Den Mitgliedstaaten komme ein Beurteilungsspielraum zu.