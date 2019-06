ÖVP-Chef Sebastian Kurz steht nach seinem Auftritt bei einer religiösen Veranstaltung in der Kritik. Er will vom Gebet nichts gewusst haben, ein Experte vermutet jedoch Kalkül hinter der Aktion.

In der Wiener Stadthalle werden sonst nur die Pop- und Rockstars angebetet, die hier auftreten. Am Sonntagabend stimmten jedoch Tausende Besucher ein echtes gemeinsames Gebet an – und zwar für ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Dieser stattete der nicht unumstrittenen Veranstaltung „Awakening Europe“ einen Besuch ab, bei der sich Tausende junge Erwachsene aus zahlreichen Freikirchen und aus der katholischen und evangelischen Kirche zusammengefunden hatten. Die gemeinsame Mission: Menschen für Jesus zu begeistern.