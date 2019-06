"Awakening Europe"10.000 Christen beten in Wiener Stadthalle für Sebastian Kurz

Facebook

Gebet für Kurz © Screenshot / Youtube

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat bei seiner aktuellen Tour durch Österreich einen Stopp in der Wiener Stadthalle eingelegt, wo seit mehreren Tagen katholische, protestantische und evangelikale Christen das ökumenische Großevent "Awakening Austria" abhalten.

Im Zuge der Veranstaltung sprach der aus Australien stammende "Awakening"-Leiter Ben Fitzgerald vor rund 10.000 Menschen ein Gebet für den ehemaligen Kanzler und ÖVP-Spitzenkandidaten: "Vater, wir danken dir so sehr. Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast. Für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk". Fitzgerald lobte Kurz' Rechtschaffenheit und betet für "gerechte Führungsstärke" auch in Zukunft.

Kurz zeigte sich seinerseits beeindruckt, von dem Bild, "das die rund 10.000 Teilnehmer aus über 45 Ländern hier in der Stadthalle bieten" und bedankte sich bei den Anwesenden ausdrücklich, "für euren Einsatz in der Gesellschaft". Österreich habe in den letzten Wochen zwar einige "Turbulenz" durchgemacht, das ehrenamtliche Engagement vieler lasse ihn allerdings hoffen, denn der Einzelne könne durch seinen Einsatz in der Gesellschaft, "in der es Zusammenhalt gibt, wo Menschen für einander da sind und Glaube eine große Rolle spielt", einen "Unterschied machen", berichtet Kathpress.

Kurz' Sprecher erklärte später auf Twitter, das Gebet sei eine spontane Idee Fitzgeralds gewesen:

Das Gebet war eine spontane Idee von Ben Fitzgerald im Rahmen dieser ökumenischen Veranstaltung. @sebastiankurz ist oft bei religiösen Veranstaltungen zu Gast, wie zum Beispiel katholischen, evangelisch-lutherischen, orthodoxen, alevitischen oder buddhistischen etc, so auch heute — Etienne Berchtold (@ebphilipp) 16. Juni 2019

Die dreieinhalb Tage andauernde Veranstaltung hat am Donnerstag, 13. Juni, mit Lobpreis-, Anbetungs- und Fürbittgebet begonnen und setzte sich am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juni, jeweils vormittags mit Vorträgen zur Glaubensvertiefung fort, während an den Nachmittagen bei sogenannten "Outreaches" Initiativen auf den Straßen Wiens gesetzt wurden. Mit der Gestaltung speziell des Abendprogramms wollten die Veranstalter zugehen auf jene, "denen ein persönlicher Glaube an Jesus Christus unbekannt oder fremd ist".

Veranstalter ist die Organisation "Awakening Europe - Initiative zur geistlichen Erneuerung Europas in Christus", die sich der Stärkung der Einheit der Christen im jeweiligen Land, der Befähigung der Christen zur Verkündigung des Evangeliums und die "Übermittlung der rettenden Liebe und Kraft Gottes zu den Menschen" als ihre Ziele gesetzt hat. Ähnliche "Awakening"-Großevents gab es in den vergangenen Jahren bereits in Nürnberg, Stockholm, Prag und Riga.

Kardinal Christoph Schönborn betete bei der Großveranstaltung, die noch bis Sonntagabend andauert, für die Einheit aller Christen, "damit wir aufeinander hören und voneinander lernen, was es heißt, heute Christ zu sein".