Schuldenbremse"Casinoparlamentarismus": Köstinger will Nationalrat ausbremsen

Ex-Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger will eine „Schuldenbremse“ in die Verfassung schreiben – und damit die Möglichkeiten künftiger Gesetzgeber einschränken.

Köstinger, 2017 Kurzzeit-Nationalratspräsidentin, mit ihren damaligen Amtskollegen Doris Bures (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ). © APA/HERBERT NEUBAUER

In der Nähe einer dreistelligen Millionensumme“ verortet Übergangsfinanzminister Eduard Müller die Gesetzesvorhaben, die der Nationalrat in den vergangenen Tagen vorgelegt hat – und davon nur die erfolgversprechenden. Alleine die jährliche Anpassung des Pflegegelds an die Inflation würde pro Jahr rund 50 Millionen Euro ausmachen, schätzt Müller.