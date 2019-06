Märsche in vielen Orten angekündigt.

Schweizerinnen fordern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit © APA/KEYSTONE/URS FLUEELER

Zu einem Frauenstreik mit Kundgebungen und Aktionen im ganzen Land wollen am Freitag Zehntausende Schweizerinnen auf die Straße gehen. Sie fordern vor allem gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Bei einer ähnlichen Aktion hatten 1991 nach Angaben des Sozialarchivs Hunderttausende Frauen demonstriert.

Unternehmerinnen wollen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, Gewerkschaften wollen bessere Arbeitszeitlösungen, Bäuerinnen bessere Altersvorsorge. In vielen Orten sind Märsche angekündigt, in der Hauptstadt Bern sollte es am Abend eine Kundgebung geben.

Manche Firmen wollten Frauen früher freigeben, damit sich diese beteiligen können. In der Westschweiz hatten so viele Lehrerinnen ihre Teilnahme angekündigt, dass der Unterricht auszufallen drohte.