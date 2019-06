Facebook

Werner Kogler © APA/BARBARA GINDL

Wer für die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ und die Neos Ende September als Spitzenkandidat in die Wahlen geht, ist entschieden. Heute vormittags will Parteichef Werner Kogler bekannt geben, ob er die Grünen nun auch in die Nationalratswahlen führt.

Kogler sollte am 2. Juli in Straßburg sein EU-Mandat annehmen, nach dem überraschendem Abschneiden bei den Europawahlen wächst allerdings der Druck auf den Steirer, sich auch als Spitzenkandidat für die Wahlen am 29. September zur Verfügung zu stellen. Die Grünen flogen im Oktober 2017 aus dem Nationalrat, laut diversen Umfragen können die Grünen - auch dank der Konjunktur grüner Themen wie Klimaschutz oder Plastik (in den Meeren bzw. im Supermarkt) mit einem zweistelligen Thema rechnen.