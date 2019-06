Bierlein gibt erstes Interview - heute in der Zib2

Facebook

Bierlein in der Zib2 ©

Seit bald zwei Wochen ist Brigitte Bierlein Bundeskanzlerin, bisher hat sie sich jeglichem Medienkontakt entzogen: keine Pressekonferenz, kein Pressegespräch, kein Interview. Übrigens: Auch als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs scheute sie den direkten Kontakt zu den Medien. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger ging sie weder in die ORF-Pressestunden noch in die Zib2.

Zwecks Schanigarten- und anderer Abendplanung: Bundeskanzlerin Bierlein ist heute zu Gast in der ZiB2. Es ist ihr erstes Interview in dieser Funktion. Zu sehen um 22 Uhr in ORF2 und 3sat. pic.twitter.com/BBYMOfTgnE — Lou Lorenz (@lou_lorenz) 13. Juni 2019

Heute abends durchbricht sie den selbst auferlegten Bann. ORF-Moderatorin Lou Lorenz Dittlbacher kündigte via Twitter an, dass sie Bierlein zu Gast in der Zib2 habe. "Zwecks Schanigarten- und anderer Abendplanung: Bundeskanzlerin Bierlein ist heute zu Gast in der ZiB2. Es ist ihr erstes Interview in dieser Funktion. Zu sehen um 22 Uhr in ORF2 und 3sat." Das Gespräch wurde voraufgezeichnet.