Bierlein © APA/ROLAND SCHLAGER

Brigitte Bierlein, die neue Kanzlerin, hat heute ihren ersten großen Auftritt im Parlament. Knapp nach neun Uhr wird sie sich im Beisein von Vizekanzler Clemens Jabloner und ihren Ministern von der Regierungsbank aus an die 183 Abgeordneten und die breitere Öffentlichkeit wenden.



Wer sich eine tiefschürfende Grundsatzrede über die Herausforderungen unseres Landes in einem globalisiertem Umfeld erwartet, dürfte enttäuscht werden. Nicht unerwähnt soll allerdings in der Regierungserklärung bleiben, dass sich heute vor 25 Jahren zwei Drittel der Österreicher für den Beitritt zur EU, also für die Einbettung des Landes in ein größeres Ganzen ausgesprochen haben. Einem nationalen Alleingang wurde eine Absage erteilt.



Dem Vernehmen nach wird Bierlein einmal mehr ihr Amtsverständnis skizzieren, das sich radikal von jenem bisheriger, gewählter Bundeskanzler unterscheidet: Sie versteht sich als erste Dienerin im Staat, die im Sinn einer Übergangsregierung keine politische Initiativen setzt, keine personellen Weichenstellungen vornimmt, keine Großprojekte beschließt, sondern in erster Linie das reibungslose Funktionieren des Staates garantiert. „Ich möchte Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, versichern, dass Ihnen alle Dienstleistungen des Staates uneingeschränkt und in höchster Qualität zur Verfügung stehen werden“, lautete der Kern ihres Statement unmittelbar nach der Angelobung. In der Erklärung beteuerte die 69-jährige Ex-Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, dass sie sich dem Allgemeinwohl verpflichtet fühle, auf eine höchst sparsame Amtsführung setze, in Demut ihre Aufgabe wahrnehmen wolle.



Bierlein plant allerdings keinen Soloauftritt. Auch Vizekanzler Clemens Jabloner, Außenminister Alexander Schallenberg, Finanzminister Eduard Müller und Innenminister Wolfgang Peschorn sollen im Parlament das Wort ergreifen. Schallenberg wird wohl auf die Herausforderungen auf europäischer Ebene zu sprechen kommen, die neben dem Brexit auch eine Reihe personeller Entscheidungen (Nachfolge von Kommissionschef Juncker, Ratspräsident Tusk, EZB-Chef Draghi, Außenbeauftragter Mogherini) umfassen. Spannend ist allerdings die Frage, wie das Kabinett, das sich als Verwaltungsregierung versteht, die Frage des österreichischen EU-Kommissars lösen will.



Zuvor wird die Regierung noch den üblichen Ministerrat abhalten, der allerdings einen unüblichen Verlauf nehmen soll: Wie bereits letzte Woche ist auch heute kein Pressefoyer geplant. Angeblich, weil es nichts zu verkünden gibt. Tatsächlich finden sich auf der dürren Tagesordnung nur periphere Themen wie die formelle Ernennung des Finanzministers zum Gouverneur der Weltbank, des ESM, der EU-Investitionsbank, der Osteuropa-, der Afrika-, Amerika- und der Asienbank. Jene Länder, die in die Banken einzahlen, sind durch ihre Finanzminister im Gouverneursrat vertreten.



Indes stößt die Regierung immer mehr an die Grenzen ihrer institutionellen Selbstfesselung. Damit der Ethikunterricht im Schuljahr 2020/1 starten kann, muss dieser im Herbst vom Ministerrat als Unterrichtsfach eingesetzt werden. Bei der Nachmittagsbetreuung hatte sich die Regierung um eine Entscheidung im Ministerrat gedrückt – und das Thema den Abgeordneten im Nationalrat überlassen.