Mehr als 95 Prozent der Schüler waren bei den schriftlichen Klausuren in Mathematik an AHS und BHS positiv.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Rund fünf Prozent der Schüler an allgemeinbildenden (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) haben die Zentralmatura in Mathematik trotz Kompensationsprüfung nicht geschafft. In Deutsch gab es für rund ein Prozent einen Fünfer, in Englisch zwei (AHS) bzw. drei Prozent (BHS). Das gab Bildungsministerin Iris Rauskala am Dienstag bekannt und sprach von einer "Trendumkehr" in Mathematik.