Das Parlament Das neue Machtzentrum der Republik

Ganztagsbetreuung, Plastiksackerlverbot, Mindestpension, Rauchverbot: Politisch gibt in Österreich derzeit das Parlament den Takt vor - mit der Übergangsregierung als Zaungast.

Die Pallas Athene vor dem alten Parlament © APA/ROLAND SCHLAGER

Historisches ereignet sich wohl am kommenden Mittwoch Vormittag im Ausweichquartier des Parlaments am Josefsplatz. Die Verfassung sieht vor, dass sich jede Regierung bald nach der Angelobung im Plenum einzufinden hat, und so wird sich auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein der Diskussion stellen.