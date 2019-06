Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Never change a winning team – ändere nichts am Siegerteam: Dem Prinzip hat sich Sebastian Kurz verschrieben. Der ÖVP-Chef will mit demselben Team, das ihn in der Regierung umgeben hat, in die Wahl ziehen.