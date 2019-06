Dass eine alte Kanzlerpartei im Rennen ums Kanzleramt im Herbst wenig Chancen besitzt, lässt Zweifel an der Parteichefin aufkommen. Am Nachmittag wird beraten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/LUKAS HUTER

Wo und wie die Debatte ihren Anfang genommen hat, ist unklar. In den letzten zwei Tagen machten in Wien Gerüchte die Runde, die Tage von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner seien gezählt. Der langjährige Medienmanager Gerhard Zeiler stehe in den Startlöchern, über Pfingsten könnte der Wechsel über die Bühne gehen.