Die ÖVP setzt auf die rekordverdächtigen Sympathiewerte für Parteichef Sebastian Kurz © APA/HELMUT FOHRINGER

Um den Termin für die vorgezogenen Neuwahlen ist ein echtes Gerangel entstanden. Während die ÖVP auf den frühestmöglichen Termin, auf den 15. September, drängt, pochen SPÖ und FPÖ auf den 29. September.

Die Überlegungen liegen auf der Hand: Die ÖVP setzt auf die rekordverdächtigen Sympathiewerte für Parteichef Sebastian Kurz. Je kürzer der Wahlkampf, je weniger Zeit der neuen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein bleibt, um Sehnsüchte nach einer parteiunabhängigen Regierung zu wecken, umso besser.

Die Opposition will hingegen Kurz in einen längeren Wahlkampf verstricken – in der Hoffnung, ihn in der einen oder anderen TV-Diskussion im September, wenn alle aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, schlecht aussehen zu lassen. Der 8. September scheidet aus, kehren doch Steirer, Kärntner, Tiroler, Salzburgern an dem Tag erst aus den Sommerferien zurück.

Rotblaue Mehrheit reicht nicht aus

SPÖ und FPÖ haben im Parlament zwar eine Mehrheit, allerdings können sie nicht im Alleingang den Termin festlegen. Werner Zögernitz vom Institut für Demokratie und Parlamentarismus, erinnert daran, dass das alleinige Vorschlagsrecht bei der Regierung liegt. An der Regierung vorbei kann das Plenum keinen Termin festlegen.

Noch dazu hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hochphase der Regierungskrise den Wunsch nach einem frühen Datum im September deponiert. Allerdings benötigt der Vorschlag der Regierung der Zustimmung des Hauptausschusses, der die Mehrheitsverhältnisse im Plenum widerspiegelt.

Am 11. und 12. Juni tritt der Nationalrat zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen.