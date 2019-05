Umfrage FPÖ-Wähler rechnen mit Straches Comeback

44 Prozent der Österreich glauben an die Rückkehr des gefallenen FPÖ-Chefs in die Politik. Unter den freiheitlichen Wählern halten sogar 60 Prozent ein Comeback für möglich.

Heinz-Christian Strache © AP

Dass sich Heinz-Christian Strache mit seinem folgenschweren Abend in einer Finca auf Ibiza ein für alle Mal aus dem politischen Spiel genommen hat, glaubt nicht einmal eine Mehrheit der Österreicher. Laut einer OGM-Umfrage, die im Auftrag der Kleinen Zeitung und des Kurier erstellt wurde, halten nur 49 Prozent der Befragten ein Comeback des in Ungnade gefallenen Ex-FPÖ-Chefs für nicht möglich. Immerhin 44 Prozent gehen von einer Rückkehr in die Politik aus, sieben Prozent haben keine Meinung.