"Vielleicht tun wir das", erklärte Ex-Kanzler Kurz in der "Zib 2" auf die Frage, ob man das Ende des Rauchverbots nun zurücknehmen wolle.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Im März vergangenen Jahres fand das geplante gänzliche Rauchverbot in der Gastronomie sein jähes Ende. Mit den Stimmen der damaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ wurde das Rauchverbot gekippt - unter lautstarkem Protest von Opposition und Experten. Nun könnte diese Entscheidung, bei der die ÖVP nur für den Erhalt des Koalitionsfriedens mitgegangen war, wieder rückgängig gemacht werden.

"Verbot noch vor Neuwahlen" Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres fordert: "Das Rauchverbot muss noch vor den Neuwahlen neu verhandelt werden". Mehr dazu lesen Sie hier.

Dass sich die ÖVP einen solchen Schritt theoretisch vorstellen kann, deutete Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der "Zib 2" am Dienstagabend erstmals an. Auf die Frage, ob man das Verbot nun rückgängig machen wolle, erklärte Kurz: "Vielleicht tun wir das". Er wolle nun politische Entscheidungen vermeiden, die Geld kosten. "Und das würde nichts kosten."

Aussagen, die überraschen. Denn die ÖVP hatte zuvor umgehend mit Ablehnung reagiert, als die Neos und Liste Jetzt im Nationalrat entsprechende Anträge eingebracht hatten.