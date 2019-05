Kleine Zeitung +

Politikerbezug Kurz verzichtet auf Fortzahlung, die ihm gar nicht zusteht - und auf Parteigehalt

Weil er ein Recht hätte, auf sein Nationalratsmandat zurückzukehren (was er nicht will), hat der ÖVP-Obmann auch nicht die Möglichkeit, sich seinen Kanzlerbezug weiter auszahlen zu lassen (oder darauf zu verzichten). Er will sich aber auch von der Partei nichts bezahlen lassen.