Van der Bellen "Alsdann...": Übergangsregierung soll bis Freitag stehen

Jetzt ist der Bundespräsident am Zug: In einer Erklärung Montagabend kündigte er an, bis Ende der Woche solle die Übergangsregierung für die Zeit bis zur Wahl stehen. Für die Tage bis dorthin wird der bisherige Finanzminister die Regierung führen und Österreich schon am Dienstag beim EU-Rat in Brüssel vertreten.