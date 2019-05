Regierungskrise Löger wird für wenige Tage als Bundeskanzler eingesetzt

Spektakuläre Entwicklung in diesen Stunden: Vizekanzler Hartwig Löger soll am Dienstag für wenige Tage als Bundeskanzler eingesetzt werden. Und Österreich beim EU-Gipfel Dienstag abends vertreten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kanzler für wenige Tage: Der Steirer Hartwig Löger © APA/GEORG HOCHMUTH

Vizekanzler Hartwig Löger dürfte nach Informationen der Kleinen Zeitung am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Interimskanzler eingesetzt werden. Löger soll bis zur Ernennung eines Expertenkanzlers, der bis zu den Neuwahlen die Regierung leitet, die Amtsgeschäfte führen. Wie lang das dauern könnte, ist offen. Womöglich ist Löger am Mittwoch bereits Geschichte, denkbar ist ein Stabsübergabe am Freitag oder nächsten Montag. Am Donnerstag ist Christi-Himmelfahrt.