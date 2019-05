Facebook

Heute wird über die Zukunft Europas abgestimmt © APA/AFP/FREDERICK FLORIN

8.45 Uhr: Wer wählt heute?

An diesem vierten Wahltag bestimmen 21 EU-Staaten, darunter Österreich, ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. Damit sie den Überblick bei dieser Mega-Wahl behalten, hat unser Brüssel Korrespondent Andreas Lieb ein ABC zur Wahl gestaltet.

Europaweit dürfte die konservative Europäische Volkspartei (EVP) ihre führende Rolle vor den Sozialdemokraten behaupten können, doch werden die beiden großen Parteienfamilien erstmals keine gemeinsame Mehrheit im 751-köpfigen Europaparlament mehr haben. Damit ist äußerst ungewiss, ob die Spitzenkandidaten Manfred Weber (EVP) und Frans Timmermans (SPE) ihren Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten durchsetzen können.

8.25 Uhr: Guten Morgen Europa!

Die Wahl hatte bereits am Donnerstag in den Niederlanden (26 Abgeordnete) und Großbritannien (73) begonnen. Am Freitag wählten Irland (11) und Tschechien (21), am Samstag Tschechien, die Slowakei (13), Malta (6) und Lettland (8).

Willkommen zu einem langen EU-Wahltag, der in Österreich besonders spannend wird. Die ersten Wahllokale haben schon um 6 Uhr früh aufgesperrt. 6,4 Millionen Österreicher sind wahlberechtigt. Obwohl es ja eigentlich um Europapolitik gehen sollte, stehen hierzulande wieder einmal vor allem innenpolitische Themen im Vordergrund. Das lässt sich diesmal aber kaum vermeiden, schließlich hat das sogenannte Ibiza-Video kurz vor der EU-Wahl eine Regierungskrise ausgelöst. Im Endspurt des Wahlkampfes war diese auch das bestimmende Thema, wie etwa im steirischen Wahlkampffinale zu spüren war.

Wir starten dennoch europäisch in den Wahltag:

Außergewöhnliche Wahl

Es ist eine außergewöhnliche Wahl, die Österreich heute zu bestreiten hat. Noch nie wurde ein Wahlkampf in der allerletzten Woche so auf den Kopf gestellt wie diesmal. Das auf der Balearen-Insel Ibiza gedrehte Video hat eine Wucht mit unabsehbaren innenpolitischen Folgen entfaltet. Nicht nur wurden das türkis-blaue Experiment beendet, die halbe Regierungsmannschaft hinweggefegt, Neuwahlen ausgelöst. Morgen könnte der amtierende Kanzler - vorerst - Geschichte sein. Wird Österreich bis in den Herbst von einem Expertenkanzler regiert? So oder so geht 2019 als das Jahr des innenpolitischen Stillstands in die Geschichte ein.

Stimmungstest

Überschattet von den innenpolitischen Verwerfungen nach Ibiza sind heute 6,4 Millionen Österreicher aufgerufen, ihre Präferenz für die heimischen Vertreter im EU-Parlament abzugeben. Dass die europäischen Themen in den Hintergrund gerückt sind, liegt auf der Hand. Offen bleibt: Wie sehr schlägt sich Ibiza auf das Stimmverhalten aus? Wird die FPÖ abgestraft oder kommt sie mit einem blauen Auge davon? Profitiert die ÖVP von einem Solidarisierungseffekt mit dem Parteichef, der heute gar nicht zur Wahl steht? Hat sich überhaupt schon herumgesprochen, dass das Damoklesschwert eines Misstrauensantrags über dem Kanzler baumelt? Erntet die SPÖ Rücken- oder Gegenwind? Was heißt es für Neos und Grüne? Zieht die Liste Europa ins EU-Parlament? Oder war's das mit dem politischen Comeback von Johannes Voggenhuber?

EU-Korrespondent Andreas Lieb zur Wahl

Premiere für neuen Innenminister