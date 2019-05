Ergebnisse um 23 Uhr Eine Wahl im Zeichen von Ibiza

Facebook

Die EU spielt am heutigen Wahlsonntag in Österreich eine untergeordnete Rolle © APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Es ist eine außergewöhnliche Wahl, die Österreich heute zu bestreiten hat. Noch nie wurde ein Wahlkampf in der allerletzten Woche so auf den Kopf gestellt wie diesmal. Das auf der Balearen-Insel Ibiza gedrehte Video hat eine Wucht mit unabsehbaren innenpolitischen Folgen entfaltet. Nicht nur wurden das türkis-blaue Experiment beendet, die halbe Regierungsmannschaft hinweggefegt, Neuwahlen ausgelöst. Morgen könnte der amtierende Kanzler - vorerst - Geschichte sein. Wird Österreich bis in den Herbst von einem Expertenkanzler regiert? So oder so geht 2019 als das Jahr des innenpolitischen Stillstands in die Geschichte ein.

Stimmungstest

Überschattet von den innenpolitischen Verwerfungen nach Ibiza sind heute 6,4 Millionen Österreicher aufgerufen, ihre Präferenz für die heimischen Vertreter im EU-Parlament abzugeben. Dass die europäischen Themen in den Hintergrund gerückt sind, liegt auf der Hand. Offen bleibt: Wie sehr schlägt sich Ibiza auf das Stimmverhalten aus? Wird die FPÖ abgestraft oder kommt sie mit einem blauen Auge davon? Profitiert die ÖVP von einem Solidarisierungseffekt mit dem Parteichef, der heute gar nicht zur Wahl steht? Hat sich überhaupt schon herumgesprochen, dass das Damoklesschwert eines Misstrauensantrags über dem Kanzler baumelt? Erntet die SPÖ Rücken- oder Gegenwind? Was heißt es für Neos und Grüne? Zieht die Liste Europa ins EU-Parlament? Oder war's das mit dem politischen Comeback von Johannes Voggenhuber?

Premiere für neuen Innenminister

Erstmals seit 1945 kommt eine Wahl ohne Hochrechnung aus. Da alle Daten bis zur Schließung des letzten Wahllokals in Europa unter Verschluss gehalten werden, wird nach 17 Uhr ein Trendprognose verkündet - mit einer großen Schwankungsbreite. Zu diesem Zweck bündeln die drei Umfrageinstitute Sora, Arge Wahlen und Hajek, die an Wahlabend bisher immer in Konkurrenz zueinander standen, ihre Kräfte, Basis der Prognose sind 5200 Wahltagsbefragungen. Um 23 Uhr feiert der neue Innenminister Eckart Ratz seinen ersten großen Auftritt: Er tritt im EU-Haus vor die Presse und verkündet das Endergebnis.