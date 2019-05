Facebook

"Ich habe niemals Drogen genommen": Strache © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein klassisches Interview mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kam nicht zustande. Dafür war der gefallene Vizekanzler am Samstag bereit, via SMS einige Fragen zu dem denkwürdigen Abend in der Villa einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte auf Ibiza zu beantworten. So konnten freilich seine Antworten, Feststellungen - oder seine unglaubliche Behauptungen, es wollte in der Villa ausländische Investoren für Österreich gewinnen - nicht mehr durch mehrfaches Nachfragen ad absurdum geführt werden.