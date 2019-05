Facebook

NORBERT HOFER (FPOe) © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Kandidatur für die Hofburg war nicht Teil Ihrer Lebensplanung. Jetzt sind Sie wieder etwas geworden, was Sie nicht angestrebt haben. Wie geht es Ihnen dabei?

NORBERT HOFER: Das Gefühl, das ich jetzt habe, erinnert mich an das Gefühl, das ich hatte, als die Wahl auf mich als FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat gefallen ist. Ich bin einer, der sich sehr schnell auf eine neue Aufgabe einpendelt. Wichtig ist jetzt der Kontakt mit den Landesparteien. Unser größtes Asset ist der enge Zusammenhalt in der Partei. Die Lage heute ist völlig anders als früher. Im Jahr 2002 war die Partei gespalten.

