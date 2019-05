Kleine Zeitung +

Anwalt stellte Kontakt her Wiener Detektiv als Drahtzieher des Ibiza-Videos

Die "Ibiza-Affäre" soll ihren Anfang am 24. März 2017 haben, als man mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte, einem Wiener Detektiv und einen Wiener Anwalt in Kontakt trat. Gudenus bezeichnete den Anwalt mit Kanzlei in der Innenstadt als zentrale Figur. Der Detektiv fädelte die Begegnung auf Ibiza ein.