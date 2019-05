Da der Innenminister entlassen wurde, erklären die FPÖ-Politiker ihren Rücktritt. In den Büros packt man bereits die Kartons. In der FPÖ herrscht Unverständnis über die Kickl-Entlassung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Innenministerium in Wien © Willfried Gredler-Oxenbauer

Selten noch waren die Dinge innenpolitisch so im Fluss wie in diesen Stunden. Beim Bundespräsidenten gaben sich in den Nachmittagstunden die Spitzenpolitiker die Klinke in die Hand: Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Herbert Kickl, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, der designierten FPÖ-Chef Norbert Hofer waren zu Einzelterminen bei Alexander Van der Bellen geladen. Der Kanzler traf dann den Innenmininister und auch Hofer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.