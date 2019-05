Ibiza-Video war ''Inferno''Mölzer (FPÖ): "Ist die FPÖ tatsächlich nicht regierungsfähig?"

Facebook

© APA/HERBERT PFARRHOFER

"Das, was da in den letzten beiden Tagen passiert ist, ist natürlich ein Inferno für die FPÖ." Diese deutlichen Worte findet der ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er erlebe nun bereits das dritte Scheitern der FPÖ in Regierungsbeteiligung, erklärt er. "Da stelle ich mir schon die Frage: Ist die FPÖ tatsächlich nicht regierungsfähig, bin ich am Ende seit Jahrzehnten in der falschen Partei?" Im Scherz habe er gestern seinem Sohn gesagt: "Du wirst jetzt Sozialdemokrat", erzählt er und lacht.

