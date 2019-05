Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Normalerweise präsentiert die Regierung ihre großen Projekte am Tag oder am Vorabend der Beschlussfassung. Relativ kurzfristig wurden die Medien für heute vormittags - sechs Tage vor dem nächsten Ministerrat - zu einer Pressekonferenz zum Thema Soziales eingeladen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger traten vor die Medien - und stellten vor, was relativ präzise bereits im Regierungsprogramm skizziert ist- die Einführung einer Mindestpension in Höhe von 1200 Euro. Wozu der Auftritt?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.