Eurofighter Amtsmissbrauch-Anzeige gegen Generalsekretär Pilnacek

Der oberste Justiz-Beamte im Land - Christian Pilnacek - soll seine Mitarbeiter angewiesen haben, die Ermittlungen möglichst rasch einzustellen. Mit Sätzen wie „Setzts euch z’samm und daschlogts es". Nachdem Jetzt-Abgeordneter Peter Pilz in einer Pressekonferenz über angebliche Beweise berichtet hatte, zeigte Pilnacek Pilz wegen Verleumdung an. Justizminister Josef Moser am Rande einer Veranstaltung der Kärnter Notare zur Kleinen Zeitung: Er wisse nicht, ob es korrekt war, dass nicht ein Ergebnisprotokoll verfasst wurde, sondern ein Tonband gelaufen sei, von dem keiner wusste, dass ein Protokoll abgetippt werde.