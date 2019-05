Die Geschäftsführerin der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Beratungsagentur Ecoversum Daniela List zieht statt Werner Amon, der Volksanwalt wird, in den Nationalrat ein. "Bin selbst überrascht."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniela List © Thomas Wieser

Sollte Werner Amon heute nachmittags vom ÖVP-Klub mit Mehrheit zum Volksanwalt bestellt werden, wovon auszugehen ist, zieht nach Informationen der Kleinen Zeitung die Lebringer Unternehmensberaterin Daniela List in den Nationalrat ein. List ist Geschäftsführerin der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Beratungsagentur Ecoversum. Die 51-Jährige war Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Lebring, arbeitete am Umweltamt der Stadt Graz und leitet seit 2010 Ecoversum, das sich als "Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften" versteht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.