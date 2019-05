Servus-TV und ATV haben diese Woche alle EU-Spitzenkandidaten zu Elefantenrunden eingeladen. Die ÖVP schickt statt Othmar Karas Karoline Edtstadler ins Studio. Angeblich sei das immer so geplant gewesen, heißt es in ÖVP-Kreisen.

Karas, Edtstadler, Kurz © APA/HELMUT FOHRINGER

Zwei Wochen vor der EU-Wahl steigt Sebastian Kurz in den Ring. Für den ÖVP-Chef steht einiges auf dem Spiel, ein mittelprächtiges Abschneiden würde ihm angelastet werden. Der Kanzler ist das Zugpferd der Volkspartei, nun bricht er zur Wahlkampftour durch Österreich auf. Mit der Forderung nach Abschaffung von 1000 EU-Bestimmungen schlägt Kurz allerdings neue Töne an, die nicht die Tonalität von Othmar Karas widerspiegeln.

Nun sickerte durch, dass Karas in den Elefantenrunden auf Servus-TV (Donnerstag) und ATV (Sonntag) durch Karoline Edtstadler ersetzt wird. Die Staatssekretärin tritt auch morgen im ORF-Duell gegen Harald Vilimsky an. Gerüchte über eine Verstimmung werden in ÖVP-Kreisen energisch in Abrede gestellt, der Edtstadler-Doppelauftritt sei immer so geplant gewesen. Im Übrigen würde Karas die ORF-Pressestunde und die quotenträchtige ORF-Elefantenrund bestreiten.

