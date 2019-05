EU-Wahlkampf Die FPÖ braucht den ORF als Schreckgespenst

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FPÖ TV - Screenshot

Es gibt zwei Themen, die an blauen Stammtischen seit ein, zwei Jahren so richtig emotionalisieren: die Migration und der ORF. Sich als Opfer eines TV-Senders zu inszenieren, der, so die Klage, die Freiheitlichen „als politische Schmuddelkinder verabscheut“ und einen „Erziehungsjournalismus“ betreibt, hebt den Lärmpegel bei blauen Zeltfesten und steigert die Klickzahlen in den Echokammern. Und jeder Eklat, ob Harald Vilimsky in der ZiB2 oder Jan Böhmermann im Kulturreport, treibt den Erregungspegel in die Höhe – eine verhängnisvolle Zuspitzung für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

So ist es wenig verwunderlich, dass im letzten FPÖ-Video für die EU-Wahl, das ab Montag in der gesamten Version online ist (hier ist nur eine Kurzversion abrufbar), unter anderem auch Armin Wolf auftaucht.

Vorschau: Am 26. Mai – Aufstehen für Österreich Vorschau: Am 26. Mai – Aufstehen für Österreich

Blieben die freiheitlichen Anhänger am EU-Wahlsonntag zu Hause, drohe ein „böses Erwachen“ am Tag danach: mit einem rot-grün dominiertem Europa, der Türkei als EU-Mitglied, den Moslems als stärkste Religionsgemeinschaft, Armin Wolf als ORF-Chef – in Kombination mit einer GIS-Erhöhung.

Mit dem ORF als Schreckgespenst lassen sich freiheitliche Wähler bestens mobilisieren. Dass in einer modernen Demokratie die Politik die Finger von den Medien lassen sollte, von Begehrlichkeiten Abstand nimmt, auf Einschüchterungsversuche verzichtet, gehört nicht unbedingt zur blauen Agenda.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.