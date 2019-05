Facebook

© Thomas Götz

Domenico Lucano kann nicht mehr. Der suspendierte Bürgermeister des kleinen Dorfs Riace an der ionischen Küste klingt erschöpft. In sein Dorf darf er nicht, er wohnt ein paar Kilometer daneben in Caulonia. Verbannung per Gerichtsbeschluss. Im Juni muss sich Lucano vor Gericht verteidigen für etwas, was er als sein Lebenswerk erachtet. Darüber reden will er nicht mehr. Im Dorf aber reden sie von nichts anderem als vom Ende der „Stadt der Zukunft“, die der charismatische Linke in 15 Jahren aufgebaut hat. Sogar die Steine.

