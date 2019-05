Kleine Zeitung +

Faßmanns Plan gegen Mobbing Experte mahnt: "Feuerwehr nicht erst rufen, wenn es brennt"

Mit einem Paket an Maßnahmen will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) Mobbing und Gewalt in Schulen den Kampf ansagen. Ein Experte mahnt zur Vorsicht.